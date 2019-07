São Carlos anuncia temporada com mais portugueses, após greve e mudanças internas

A vida do Teatro Nacional de São Carlos nos últimos meses foi tumultuosa, marcada por greves que afetaram espetáculos, a notícia da indisponibilidade do diretor artístico para continuar á frente da programação e a saída da administração da Opart – o organismo que gere o teatro de ópera português e a Companhia Nacional de São Carlos. Agora tenta-se virar a página. O São Carlos deu a conhecer a nova temporada e as apostas que aí vêm para os próximos meses.

No cartaz da temporada lírica estão sete óperas, duas delas com novas produções. Um dos destaques vai para a nova produção de “A Trilogia das Barcas” do compositor português Joly Braga Santos que regressa ao palco do teatro depois de uma ausência de mais de 30 anos. A obra, a partir dos autos das barcas de Gil Vicente, terá a direção de Joana Carneiro e encenação de Luca Aprea e sobe ao palco a partir de abril de 2020.

Na temporada sinfónica também ainda pensada diretor artístico, o britânico Patrick Dickie, que termina funções em agosto, haverá também uma aposta por artistas portugueses. No cartaz estão obras de Emmanuel Nunes e Eurico Carrapatoso e serão interpretadas, em estreia mundial, peças dos compositores Ana Seara (com "Sinfonia (des)concertante") e Pedro Moreira.

A presença portuguesa faz-se também ao nível dos intérpretes quer na temporada lírica, quer na sinfónica. Ao palco do São Carlos vão subir vozes como as da soprano Ana Quintans, Cátia Morezo, Luis Gomes, Marco Alves dos Santos ou artistas como Jorge Moyano ou Olga Prats e os solistas da Orquestra Sinfónica, Pedro Meireles, Irene Lima, Francisco Ribeiro e Paulo Guerreiro.

A temporada lírica inicia-se a 10 de outubro com a ópera italiana "La forza del destino", de Verdi, com encenação de David Pountney e que marcará o regresso do maestro Antonio Pirolli que irá dirigir o Coro do TNSC e a Orquestra Sinfónica Portuguesa.

Outro dos destaques vai para a opera “Orfeo ed Euridice” integrada nas comemorações do centenário do nascimento de Sophia de Mello Breyner Andresen que sobe ao palco a 6 de novembro, com a direção musical de Jane Glover.

Quanto à temporada sinfónica, a Orquestra Sinfónica Portuguesa, dirigida pela maestrina titular, Joana Carneiro, dá o seu primeiro concerto da temporada, fora de portas, a 22 de setembro no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Serão interpretadas obras de Beethoven e Strauss e "Concerto para violino, opus 14", do norte-americano Samuel Barber.

Outra das apostas da programação sinfónica será o compositor Gustav Mahler, de quem será interpretada "A Canção da Terra" - numa apresentação em diálogo com uma obra de Emmanuel Nunes - e ainda as sinfonias n.º4 e n.º9. Em abril, a Sinfónica vai participar, no CCB, no festival Dias da Música dedicado no próximo ano a Beethoven.

Aposta em programação para famílias

Uma das novidades da temporada agora anunciada é a aposta em programação dedicada para as famílias. O 'foyer' do São Carlos irá receber uma programação durante as manhãs, pensada para famílias e para públicos a partir dos 6 anos. Alguns dos espetáculos pensados são, por exemplo, "Uma história da trompa", de Laurent Rossi, a "Flauta mágica vista da Lua", de Mário João Alves, e "Trinta e seis histórias para entreter os filhos de um artista", de Francisco de Lacerda.

Ainda em fevereiro, o destaque vai para um concerto dirigido pelo maestro Pedro Neves, em que serão interpretadas peças de Pedro Moreira, Eurico Carrapatoso e, em estreia mundial, "Sinfonia (des)concertante", da compositora Ana Seara.