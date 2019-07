Português Diogo Lage é o Fotógrafo do Ano nos iPhone Photography Awards

Natural do Porto, o arquiteto Diogo Lage ficou em primeiro lugar na categoria Fotógrafo do Ano, com "Sea Stripes" (Mar às Riscas), uma imagem a preto e branco da praia de Santa Rita, em Torres Vedras.

O português Diogo Lage é um dos vencedores da 12.ª edição dos iPhone Photography Awards (IPPAwards), foi anunciado esta quinta-feira. Natural do Porto, o arquiteto Diogo Lage ficou em primeiro lugar na categoria Fotógrafo do Ano, com "Sea Stripes" (Mar às Riscas), uma imagem a preto e branco da praia de Santa Rita, em Torres Vedras.

Sea Stripes. Foto: Diogo Lage

Tirada com um smarphone iPhone SE, a fotografia mostra as tradicionais cabanas e toldos de praia e uma pessoa a olhar para o oceano. As cabanas e o banhista envergam um padrão idêntico, às listas, num dia de neblina (conheça outros trabalhos de Diogo Lage do Instagram).

A vencedora do Grande Prémio é a italiana Gabriella Cigliano, com uma fotografia de duas crianças tirada numa praia de Zanzibar.

Big Sister. Foto: Gabriella Cigliano

As fotografias premiadas foram escolhidas entre milhares de imagens enviadas por utilizadores de iPhones ou iPads da marca Apple, provenientes de 140 países. “As inscrições de 2019 foram excelentes. Um trabalho espantoso que une o planete através de fotografias”, destaca Cary Hazelgrove, um dos elementos do júri da 12.ª edição dos iPhone Photography Awards.

Sorry, no movie today. Foto: Yuliya Ibraeva, segundo lugar no prémio Fotógrafo do Ano