Ativista pelo clima Greta Thunberg participa na nova música da banda 'The 1975'

“Estamos no início de uma crise climática e ecológica e necessitamos de chamá-la pelo seu nome – uma emergência”, diz Greta Thunberg na mais recente música da banda, divulgada no Youtube.

A ativista, que se converteu numa das vozes líderes no debate sobre o clima, está “agradecida” por ter lançado um tema com a banda de Manchester pois esta é uma oportunidade de enviar uma mensagem a um novo público, de uma forma inovadora, disse Thunberg aos média britânicos.

“Acho que é ótimo que os ‘The 1975’ estejam tão envolvidos na crise climática. Necessitamos urgentemente que pessoas de todas as áreas da sociedade se comprometam”, apelou.

O tema vai abrir o próximo álbum da banda, ‘Notes on a Conditional Form’, cujas receitas irão reverter a favor do movimento social ‘Extinction Rebellion’, que tem como objetivo exercer influência sobre o Governo do Reino Unido e as políticas ambientais globais.