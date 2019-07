Manuel Fernandes pede "equilíbrio emocional" ao árbitro da Supertaça

A nove dias do Benfica-Sporting, e em Bola Branca, Manuel Fernandes pede equilíbrio emocional para a equipa de arbitragem que vier a ser nomeada para o jogo da Supertaça. O antigo capitão, e atual embaixador do Sporting, pede aos árbitros não se deixarem envolver por pressões.

O jogo está marcado para o dia 4 de agosto no Algarve. Benfica e Sporting vão lutar pelo primeiro título da temporada. Manuel Fernandes fala de um dérbi que é sempre especial, com duas boas equipas, pedindo um jogo sem casos.

"O Benfica reforçou-se bem, o Sporting também e este é sempre um grande jogo onde não interessa quem está melhor ou pior, quem tem melhores ou piores jogadores. É especial e quem esteve em tantos dérbis como eu, adora estes jogos. Nunca se sabe para onde vai cair o resultado e espero que seja bem arbitrado, que não haja casos para não começarmos já com situações. Penso que os árbitros também têm de ter equilíbrio emocional para não se deixarem envolver em pressões e acho que vai ser um grande jogo, com uma grande arbitragem e um estádio completamente cheio, metade do Benfica e metade do Sporting", referiu nesta entrevista.

Bruno Fernandes indispensável

Manuel Fernandes tem seguido com muita atenção a pré-temporada do Sporting, que tem sido dominada pela novela Bruno Fernandes. Para o antigo capitão dos leões, Bruno Fernandes é um grande jogador, mas o Sporting não deixará de lutar pelo título se ele sair.



"Mesmo sem o Bruno Fernandes, o Sporting será candidato ao título. Seja com que jogadores for, o Sporting lutará sempre pela conquista do campeonato.Claro que a equipa ficará melhor ou pior em função da qualidade dos jogadores. O Bruno Fernandes é indispensável mas cabe ao presidente Frederico Varandas saber se consegue, ou não, mantê-lo. Estive a ver o jogo com o Liverpool nos Estados Unidos e, de facto, o Bruno foi o melhor em campo. Ele é muito bom mas o Sporting tem de pensar noutras coisas, também. Vamos ver o que vai acontecer mas, para já, o Bruno Fernandes é nosso", considerou.

A meio da semana, nos Estados Unidos, o Sporting empatou a duas bolas com o campeão europeu Liverpool. Para Manuel Fernandes, o Sporting mostrou que já está em bom plano e que pode jogar de igual para igual com o Benfica no dia 4 de agosto.



"Houve uma fase do jogo com o Liverpool em que eles dominaram, quando já estavam a perder mas depois o Sporting equilibrou e mostrou ser uma equipa de qualidade. No primeiro jogo oficial da época [na Supertaça] o Sporting tem condições para jogar de igual para igual com o Benfica", concluiu.