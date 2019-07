​Bento XVI passeia por Roma, reza em Castel Gandolfo e janta fora

O Papa emérito fez na quinta-feira à tarde uma rara saída do Vaticano. No total, esteve fora da sua residência habitual cerca de seis horas.

Bento XVI saiu pelas 16h30, visitou a zona dos castelos romanos. Primeiro foi a Castel Gandolfo, fez uma pausa nos jardins e no miradouro, para um passeio e para rezar o terço, depois visitou o Santuário de Nossa Senhora do Tufo, em Rocca di Papa, e por fim, deslocou-se à Cúria episcopal de Frascatti, acompanhado pelo bispo, Mons. Raffaello Martinelli, onde jantou.



O Papa emérito, com 92 anos, deslocou-se num automóvel preto, com vidros fumados e, nalguns percursos, utilizou uma cadeira de rodas, sempre acompanhado pelo seu secretário pessoal, o Arcebispo Georg Gaenswein.

Joseph Ratzinger foi eleito papa a 19 de abril de 2005, sucedendo a João Paulo II. Oito anos mais tarde, a 11 de fevereiro de 2013, anunciou a renúncia ao pontificado, com efeitos a partir do dia 28 do mesmo mês, uma decisão inédita em quase 600 anos de história na Igreja Católica.

Desde a sua renúncia, o Papa emérito tem mantido uma vida reservada no Mosteiro “Mater Eclesiae”, no Vaticano, com raras aparições públicas.