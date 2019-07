Arcebispo de Évora lamenta encerramento do mosteiro da Cartuxa. "É uma grande perda"

O arcebispo de Évora lamenta o encerramento do Mosteiro de Santa Maria Scala Coeli (vulgarmente chamado Convento da Cartuxa), decidido pelos responsáveis daquela ordem contemplativa. À Renascença, D. Francisco Senra Coelho diz que recebeu a notícia “com muita tristeza”, embora não tenha sido uma surpresa.

“A Cartuxa ficou com dificuldades de fazer a formação dos próprios candidatos à Ordem, e por isso passaram a fazer a sua formação em Espanha. Há cerca de cinco anos a Cartuxa viveu uma segunda alteração, passou a ficar dependente da Cartuxa de Miraflores, em Espanha, exatamente por não ter capacidade e autonomia para permanecer como um Priorado dentro da organização da Cartuxa”, explicou esta sexta-feira, sublinhando também a idade avançada dos monges que residem na comunidade. “São quatro, entre os 80 e os 90 anos, o que nos fazia já pressentir uma situação difícil, uma vez que a formação dos Cartuxos é longa, e as vocações que têm surgido não são suficientes para que haja uma renovação no imediato”.

Na mesma entrevista à Renascença, D. Senra Coelho fala numa “grande perda”, tanto para a arquidiocese como para a Igreja em Portugal.

“Para Évora é um símbolo forte de dimensão espiritual, presença de Deus, mas é uma realidade que transcende a arquidiocese de Évora. A grande experiência cartusiana, que tem quatro séculos na nossa História, é de facto uma parte da alma da Igreja portuguesa na sua dimensão contemplativa, uma riqueza enorme também de dimensão cultural, uma riqueza litúrgica.”