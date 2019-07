Problema na baliza do FC Porto. Diogo Costa lesiona-se e deve ser operado

Diogo Costa lesionou-se, esta sexta-feira, no treino do FC Porto e deve ser operado. De acordo com o jornal "O Jogo", o guarda-redes falhará o jogo de apresentação aos sócios e adeptos, frente ao Mónaco, no sábado.

Segundo a referida fonte, Diogo Costa sofreu uma luxação num dedo da mão direita e deve ser operado ainda esta sexta-feira. A lesão impede o guardião, de 19 anos, de jogar no sábado. Porém, não deverá tirá-lo do início da temporada do FC Porto, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, com a primeira mão marcada para o dia 7 de agosto.

Diogo Costa foi o quarto guarda-redes do FC Porto, na temporada passada, tendo oscilado entre as equipas B e principal. No entanto, face à indisponibilidade de Casillas, cujo enfarte deverá levar ao final da carreira, e à saída de Fabiano, que terminou contrato, começou esta pré-época como suplente de Vaná e, ao longo dos desafios de preparação, tem-se assumido como o novo número um da baliza portista.

Resta saber se se confirma que Diogo Costa não tem a Champions em risco. Os jogos estão marcados para 7 de agosto, no terreno do Krasnodar, na Rússia, e 13 do mesmo mês, no Estádio do Dragão. Certa é a ausência do jovem guarda-redes português no sábado, diante do Mónaco.