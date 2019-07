Desentendimento entre Danilo e Sérgio Conceição não estará resolvido

O conflito entre Danilo Pereira e Sérgio Conceição, que alegadamente levou o jogador a abandonar mais cedo o estágio dos dragões no Algarve, não estará ainda resolvido. Segundo o "Diário de Notícias", o médio estará reticente em usar voltar a braçadeira de capitão do FC Porto.

De acordo com o jornal, Danilo terá ficado "extremamente incomodado" com os insultos que lhe terão sido dirigidos pelo treinador, na segunda-feira à note, em frente a todo o grupo de trabalho. Ao que Bola Branca apurou, Sérgio terá mesmo posto em causa o estatuto de capitão de Danilo. Atitude que terá tido consequências, uma vez que o médio estará relutante em voltar a ser o líder oficial do balneário portista.

O "DN" cita fonte próxima do internacional português e "conhecedora de todo o processo" para revelar que Danilo está a ser muito pressionado, inclusivamente pelo presidente do Porto, Pinto da Costa, para esquecer o assunto e retomar o estatuto de capitão - a começar já no sábado à noite, no jogo de apresentação aos sócios e adeptos, frente ao Mónaco. Para já, contudo, a intenção do jogador é não usar a braçadeira de capitão.

Reunião para fazer as pazes não terá resultado



Na quinta-feira, o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, confirmou que tinha mesmo havido discussão entre Danilo Pereira e Sérgio Conceição, mas que já estava tudo sanado, após uma reunião, e que o médio mantinha a confiança da estrutura e a braçadeira.

"Tudo ficou esclarecido. É verdade que houve uma discussão entre o jogador e o treinador, não vamos negar o que aconteceu. Sim, houve. Em todos os clubes e todas as épocas, é perfeitamente normal que haja diferenças de opinião e que depois as coisas se resolvam. Foi uma discussão que foi prontamente sanada no seio de uma equipa profissional de futebol", sublinhou J. Marques, no Porto Canal.

O "homem forte" da comunicação portista garantiu que Danilo "mantém a confiança do treinador, da administração do FC Porto e dos companheiros" e que, no sábado, seria o capitão da equipa.

Porém, que se saiba, essa é apenas a posição do FC Porto. A de Danilo Pereira será outra, segundo o "DN", embora ainda possa mudar.