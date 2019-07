PSD/Braga "repudia" escolhas de Rio para lista às legislativas

A concelhia de Braga do PSD emitiu esta sexta-feira um comunicado em que garante "repudiar a forma como o presidente do partido e a Comissão Política Nacional desrespeitaram" as suas indicações para a lista às eleições legislativas.

O órgão representativo de Braga indicou o nome de Hugo Soares ou João Granja para representar Braga na referida lista, nomes que foram afastados na lista apresentada pelo secretário-geral, José Silvano, à Federação Distrital, na quarta-feira.

Hugo Soares, que foi líder parlamentar do PSD no mandato de Passos Coelho, foi também um dos principais rostos da oposição ao presidente que lhe sucedeu, Rui Rio. O cabeça de lista por Braga será André Coelho Lima, atual vereador na câmara de Guimarães e membro na direção nacional do PSD.

Na quarta-feira, fonte distrital revelou à Lusa que a direção nacional do PSD afastou "por vontade do presidente" o nome de Hugo Soares das listas ao parlamento nas próximas legislativas e "impôs" o vice-presidente da câmara de Braga, Firmino Marques, como candidato, no segundo lugar da lista.

“As escolhas feitas pela Comissão Política de Secção de Braga foram ponderadas e tiveram como critério o mérito político, pessoal e profissional destas indicações”, pode ler-se no comunicado, e só por estas escolhas o órgão “se sentiria representado”.



A concelhia social-democrata garante, ainda assim, que "em prol dos interesses superiores do País”, tudo fará para “vencer as eleições legislativas no concelho de Braga".

Este é mais um episódio da luta interna no PSD, que aquece a propósito das listas às legislativas, em vários distritos. Miguel Pinto Luz, vice-presidente da câmara de Cascais, é outro opositor de Rui Rio que fica de fora da próxima legislatura. O Conselho Nacional que terá de aprovar as listas finais está agendado para a próxima terça-feira.