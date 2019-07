Decorreu esta amanha, através da empresa pública Infraestruturas de Portugal, a cerimónia pública de consignação da obra no troço entre Guarda e Cerdeira, na Linha Ferroviária da Beira Alta.

Foi ainda lançado o Concurso Público para a empreitada de “Modernização do Troço Pampilhosa-St.ª Comba Dão”, que inclui a construção da ligação ferroviária entre a Linha do Norte e a Linha da Beira Alta, denominada “Concordância da Mealhada”.

“Durante demasiados anos, fomos investindo no automóvel, perdemos oportunidades de desenvolvimento no interior e no desenvolvimento da ferrovia, são muitos anos de atraso a este nível, temos muito para recuperar, foram décadas a cometermos erros na relação com o povo que não vive na faixa do litoral”, assume Pedro Nuno Santos.

E se no recuperar está o ganho, para o ministro das Infraestruturas e da Habitação a aposta do Governo não pode ser outra senão a ferrovia.

“A ferrovia é uma das maiores apostas deste governo, queremos que seja uma das maiores apostas consensuais do país, independentemente de quem governa ou vier a governar Portugal – que não pare esta aposta no meio de transporte do futuro”, afirmou.

Na Estação Ferroviária de Guarda, demonstrou que o governo tem ainda outras ambições no que à ferrovia diz respeito.

“Temos que ter ambição de para além de fazermos turismo e fazermos os melhor sapatos do mundo, melhor que os italianos, temos capacidade industrial e tecnológica para fazer mais, queremos ganhar mais e melhor e temos que fazer outras coisas, se estamos a investir na ferrovia, vamos também fazer comboios em Portugal”, anunciou o governante, na cidade mais alta do país.

No final da cerimónia, Pedro Nuno Santos, corroborado pelo vice-presidente da Infraestruturas de Portugal, Carlos Fernandes, afirma que graças ao investimento do Governo na ferrovia, já saíram muitos camiões da estrada.

“Retiramos já 500 camiões da estrada e vamos retirar muito mais do que isso, com o que estamos agora a fazer”, afirmou.

Sobre a greve dos camionistas, nem uma palavra porque o tema eram os comboios.