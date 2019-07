Ministério Público abre inquérito após denúncias contra líder da "Team Strada"

A polémica em torno do grupo adensou-se na passada sexta-feira, quando os elementos da Team Strada estiveram presentes no programa “Curto Circuito”, da SIC Radical, para apresentar um novo projeto, uma “escola de influencers”, como Hugo Strada a apelidou. Nesse programa, o líder do grupo acabaria por beijar um menor de 17 anos, conhecido por “Dumbo”, nos lábios.

Não tardariam a surgir relatos nas redes sociais bastante críticos de Hugo Strada, apontando comportamentos impróprios do “youtuber” em vídeos com menores do grupo que lidera, sendo igualmente partilhadas fotografias em que é denunciada uma proximidade física excessiva deste para com fãs menores em sessões de autógrafos e eventos públicos.

Da mesma forma, outros ex-membros da Team Strabe utilizaram as redes sociais para denunciar situações de assédio moral por parte de Hugo, havendo igualmente relatos na internet de alegadas situações de extorsão e burla.