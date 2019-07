Kits antifogo distribuídos pela Proteção Civil têm materiais inflamáveis

"Se assim fosse, as golas seriam de outro material e com tratamento para suportar esses cenários [de fogo]. Juro que achei que isto seria usado em ações de merchandising', garantiu ao jornal Ricardo Peixoto, representante da Foxtrot Aventura.

De acordo com o diário, as golas, fabricadas em poliéster, "não têm a eficácia que deveriam ter: evitar inalações de fumos através de um efeito de filtro".

Ao que conta o “Jornal de Notícias”, as golas de proteção contra fumos são ineficazes e libertam um cheiro intenso a cola. Já os coletes refletores são compostos por materiais combustíveis.

Contudo, num comunicado do Governo – datado de 2018 – pode ler-se que além do programa querer sensibilizar “para a salvaguarda de pessoas e bens”, “vai ser intensificada a distribuição de kits de autoproteção pelas aldeias, bem com da sinalética para indicação dos caminhos de evacuação”.



Os kits são compostos por colete, gola antifumo, apito, lanterna, bússola, garrafa de água, barrita energética e uma mala de primeiros socorros.

Custaram 328 mil euros, dos quais 125 foram para a produção de 70 mil golas.

O programa "Aldeia Segura - Pessoas Seguras" está a ser implementado desde 2018 em vários municípios e soma, segundo o jornal, 1.507 oficiais de segurança local - a quem compete encaminhar as populações para os locais de abrigo.



A execução do programa resulta de um protocolo assinado entre a ANEPC, a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE).