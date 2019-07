Incêndio em Silves. Parque de caravanismo do Paúl foi evacuado

O parque de autocaravanismo do Paúl, perto da Autoestrada do Sul (A2), em São Bartolomeu de Messines, concelho de Silves, foi evacuado na tarde desta sexta-feira, “por precaução”. A evacuação surge na sequência de um incêndio para o qual foi dado o alerta às 12h09 e que começou a lavrar numa zona rural, em Vale Figueira.

Abel Gomes, segundo comandante operacional do distrito de Faro, não conseguiu precisar à Renascença o número de pessoas retiradas, mas confirmou que o incêndio preocupa as autoridades, especialmente uma das três frentes, que lavra “com muita intensidade, no sentido de sudeste.

Quanto às outras duas frentes, uma delas está dominada e a outra “em fase de rescaldo”. Perto das 19h, estavam no terreno 252 operacionais apoiados por oito meios aéreos e 92 viaturas de combate às chamas.



“A situação não é animadora, porque o vento forte está a complicar o combate”, frisou Abel Gomes, que salientou, no entanto, que se trata de uma zona com “muitos acessos”.

A meio da tarde, o incêndio forçou o corte de circulação nos dois sentidos na A2. Por volta das 18h30, apenas se circulava no sentido Sul-Norte perto da freguesia de São Bartolomeu de Messines.

[Atualizado às 18h50]