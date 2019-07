Incêndio de Silves em resolução ao fim de oito horas

O incêndio que deflagrou esta sexta-feira numa zona de mato na freguesia de São Bartolomeu de Messines, em Silves, entrou em resolução ao fim de oito horas. Um bombeiro sofreu queimaduras e a autoestrada A2 esteve cortada durante várias horas, mas já foi reaberta.

De acordo com a página da Proteção Civil, pelas 20h00 estavam mobilizados no terreno 285 operacionais, apoiados por seis meios aéreos e 102 viaturas de combate às chamas.

No mesmo site é apontado que o alerta foi dado pouco depois do meio-dia, mais precisamente às 12h09, na localidade de Vale Figueira.

Um bombeiro ficou ferido no incêndio que deflagrou esta sexta-feira em São Bartolomeu de Messines.



O operacional sofreu “queimaduras leves” nos braços, avança fonte da Proteção Civil.

A Autoestrada 2 (A2) foi reaberta no sentido norte-sul em Messines, no Algarve, e duas das três frentes do incêndio que obrigou à interrupção da circulação estão em fase de rescaldo, disse fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, cerca das 18h25, a frente de fogo com maior atividade "está a ceder aos meios de combate". Pelas 20h00, o incêndio estava em fase de resolução, avançou o site da Proteção Civil.

[Atualizado às 20h09]