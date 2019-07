Golas antifumo? “Desconhecemos que era para combate direto às chamas”, diz empresa

26 jul, 2019 - 09:37 • Redação

Foram fabricadas 70 mil golas com material inflamável e sem tratamento anticarbonização no âmbito do programa "Aldeia Segura". Proteção Civil esclarece que não são equipamentos de proteção individual.