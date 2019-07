Escalas nas urgências de obstetrícia ainda têm lacunas, mas serviços não fecham

O presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) admite que as escalas nas urgências de obstetrícia de Lisboa para os meses de verão ainda não estão totalmente resolvidas, mas garante que o encerramento de serviços “não tem qualquer possibilidade de ocorrer”.



“Ainda existem algumas lacunas nas escalas, mas que são pontuais. Estamos a falar, por exemplo, em casos que são necessários cinco obstetras na equipa e temos três ou quatro: ou são necessários dois anestesistas e temos um”, explica Luís Pisco à Renascença.

O presidente da ARSLVT adianta que “ainda faltam alguns dias até ao início de agosto” e, por isso, ainda há algum tempo para resolver as falhas. Garante ainda que “não há qualquer possibilidade” de os serviços de urgência chegarem a encerrar rotativamente.

Perante a falta de médicos durante os meses de verão, a ARSLVT tinha admitido avançar com um sistema rotativo de urgências obstétricas da Maternidade Alfredo da Costa, Hospital de Santa Maria, São Francisco de Xavier, Amadora-Sintra e Hospital Garcia de Orta, mas a ideia acabou por cair.

“Temos 27.500 partos por ano na nossa região, temos 13 maternidades, há uma rede que trabalha colaborativamente, que é solidária. As senhoras vão ter toda a tranquilidade no mês de agosto e setembro”, reforça.



Questionado sobre como tem sido resolvido o problema da falta de médicos, Luís Pisco explicou que tem havido disponibilidade por parte dos médicos que pertencem aos hospitais em causa para, por exemplo, fazer horas a mais noutros hospitais e que também tem recorrido à contratação externa.

Ainda assim, o presidente da ARSLVT mostra-se preocupado com a falta de recursos humanos. “Este ano formámos 21 novos obstetras no pais e foram claramente insuficientes. Só as necessidades dos hospitais de Lisboa seriam superiores a isso”, exemplifica.

Para este responsável será necessário de "repensar a formação e provavelmente perceber que teremos de formar mais médicos destas especialidades", remata.