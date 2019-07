Detidos dois suspeitos de burla e fraude de mais de 10 milhões

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta sexta-feira que foram detidas duas pessoas no âmbito da operação “Cordial Mente”, desencadeada no fim de 2018.



“Foram detidos mais dois indivíduos, do sexo masculino, ambos com 50 anos de idade”, por suspeita de crimes de burla qualificada, branqueamento, fraude fiscal e associação criminosa, lê-se no comunicado da PJ.

A Judiciária realizou 22 buscas na zona Norte do país, envolvendo no total cerca de 40 operacionais.

Os agora detidos já foram ouvidos em primeiro interrogatório. O juiz decretou, como medida de coação, prisão preventiva a um dos indivíduos e proibição de contacto com os restantes arguidos ao outro.

De acordo com a nota enviada às redações, as detenções enquadram-se na continuação da operação “Cordial Mente”, lançada em novembro de 2018. Na altura foram detidas pelo menos 18 pessoas, suspeitas de crimes “praticados de forma organizada, concretizados através da constituição de firmas fictícias, com o recurso a faturação falsa, simulando transações reais”.

“Foram já contabilizados danos patrimoniais que ascendem a cerca de dez milhões de euros, decorrentes de terem sido lesadas inúmeras empresas e particulares, bem como o próprio Estado, em termos fiscais”, acrescenta a nota da PJ.

Em novembro de 2018, a PJ revelou que, durante as buscas, se tinha procedido à apreensão e recuperação de "inúmeros bens ainda não quantificados, sendo igualmente apreendida significativa quantidade de documentação, que serviria de suporte à atividade criminosa".

A PJ informou que a operação visou o desmantelamento de um grupo organizado que se dedicaria à prática de múltiplos crimes de natureza económica e patrimonial.

A investigação, tutelada pelas autoridades judiciárias de Santarém e Tomar, determinou a emissão de 18 mandados de detenção e de 36 mandados de busca, cumpridos em várias localidades de norte a sul do país.

Em dezembro, a PJ revelou que tinha identificado mais queixas e armazéns associados ao crime de burla, na sequência da investigação que decorreu no âmbito da operação "Cordial Mente".

Fonte da PJ disse que foram registadas pelo menos mais 12 queixas de lesados contra o grupo suspeito de comprar mercadoria sem pagar, revendendo-a a preços mais reduzidos e recorrendo sempre a empresas fictícias.