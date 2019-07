Bombeiro sofre queimaduras no incêndio de Silves

Um bombeiro ficou ferido no incêndio que deflagrou esta sexta-feira em São Bartolomeu de Messines, no concelho de Silves.



O operacional sofreu “queimaduras leves” nos braços, avança fonte da Proteção Civil.

O incêndio teve início depois do meio-dia desta sexta-feira, junto à localidade de Vale de Figueira, em São Bartolomeu de Messines.

No terreno estavam, pelas 19h00, 293 bombeiros, apoiados por 103 viaturas e oito meios aéreos.

O parque de autocaravanismo do Paúl, perto da Autoestrada do Sul (A2), em São Bartolomeu de Messines, concelho de Silves, foi evacuado na tarde desta sexta-feira, “por precaução”. A evacuação surge na sequência de um incêndio para o qual foi dado o alerta às 12h09 e que começou a lavrar numa zona rural, em Vale Figueira.

A Autoestrada 2 (A2) foi reaberta no sentido norte-sul em Messines, no Algarve, e duas das três frentes do incêndio que obrigou à interrupção da circulação estão em fase de rescaldo, disse fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, cerca das 18h25, a frente de fogo com maior atividade "está a ceder aos meios de combate".

O incêndio está a "evoluir favoravelmente", embora ainda inspire "algumas preocupações", sobretudo devido ao vento forte, acrescentou a mesma fonte.