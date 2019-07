Aeroporto. Apanhado com cocaína no organismo que dava para 10 mil doses

A Polícia Judiciária deteve um cidadão estrangeiro por tráfico de cocaína no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

O homem, de 30 anos, transportou a droga desde um país da América do Sul para Lisboa, no interior do organismo.

Segundo a nota da PJ, se a cocaína chegasse ao mercado daria para cerca de 10.000 doses individuais.

O suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicia, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

A nota esclarece que a “detenção ocorreu num quadro de cooperação com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e de controlo que regularmente é exercido sobre os movimentos de passageiros com origem em países considerados de risco, tendo em vista a prevenção da introdução de produtos estupefacientes em território nacional e outros países europeus através do Aeroporto Humberto Delgado”.