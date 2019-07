Brasil. Assaltantes disfarçados de polícias roubam 720 quilos de ouro em aeroporto

Cerca de 720 quilos de ouro foram roubados esta quinta-feira, na cidade brasileira de São Paulo, por um grupo disfarçado de agentes da polícia federal.



O assalto, no valor de 27 milhões de euros, teve como alvo uma empresa de transporte de valores instalada no interior do aeroporto de Guarulhos.

Os ladrões disfarçaram-se de agentes federais e utilizaram viaturas semelhantes às das forças de segurança.

O grupo armado sequestrou a família de um funcionário da empresa de transportes de valores, que foi obrigado a colaborar no assalto, adiantam fontes da polícia citadas pelo jornal “Folha de S. Paulo”.

Os reféns acabaram por ser libertados mais tarde e ninguém ficou ferido neste golpe ocorrido no aeroporto de Guarulhos.

O assalto foi realizado rapidamente como mostram as imagens de videovigilância. Os ladrões demoraram apenas dois minutos e meio a transferir as barras de ouro para as carrinhas, com a ajuda de uma empilhadora.

Até ao momento, não se sabe a quem pertence o ouro roubado e ninguém foi detido.