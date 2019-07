Acabado de chegar e já sob investigação: Boris Johnson terá enviado e-mails não solicitados

O novo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, está a ser alvo de uma investigação por parte da comissão de proteção de dados do Reino Unido, depois de o regulador ter recebido queixas de vários cidadãos, garantindo estes que receberam diversos e-mails de Johnson apelando a apoios e donativos. A notícia foi avançada esta sexta-feira pelo jornal “The Independent”.

Os e-mails, escritos em jeito de carta pessoal e endereçados aos cidadãos tratando-os pelo primeiro nome, terminavam todos com a assinatura: “Com os meus melhores cumprimentos, Boris Johnson, primeiro-ministro e líder do Partido Conservador”.

Segundo a lei de proteção de dados britânica, os partidos apenas podem enviar correio eletrónico para cidadãos que consintam receber tal conteúdo político. No entanto, todos aqueles que apresentaram queixa contra Boris Johnson à comissão de proteção de dados garantem nunca o ter consentido.

Ao “The Independent”, um porta-voz do gabinete do Comissário de Informação britânico confirmou que há um inquérito em curso. “Recebemos uma série de queixas relativas a uma comunicação por e-mail supostamente não solicitada do Partido Conservador e vamos investigar.”