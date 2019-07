João Sousa bate "top-15" mundial rumo às meias-finais de Gstaad

João Sousa está nas meias-finais do ATP 250 de Gstaad, ou Open da Suíça, após uma grande vitória sobre um tenista do "top-15" mundial.

O português, que ocupa a 49.ª posição do "ranking" ATP, derrotou, esta quinta-feira, o espanhol Roberto Bautista Agut, número 13 do mundo, em três sets, num duelo que durou 2h03. Bautista Agut, com o estatuto de primeiro cabeça de série, ganhou o primeiro parcial, mas João Sousa (quinto pré-designado) reagiu e venceu o encontro por 4-6, 6-3 e 7-5.

O melhor tenista português de sempre vai, agora, discutir um lugar na final frente ao vencedor do duelo entre o italiano Thomas Fabbiano, número 90 da hierarquia mundial, e o Cedrik-Marcel Stebe, 455.º ATP.