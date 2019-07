Alaphilippe perde amarela para Bernal em etapa com fim antecipado devido ao granizo

Julian Alaphilippe perdeu a camisola amarela na 19.ª etapa da Volta a França, esta sexta-feira, para o colombiano Egan Bernal, da Team INEOS, numa etapa que terminou antecipadamente, devido ao granizo.

Os tempos foram registados no Passo do Iseran, com o jovem colombiano (22 anos) já à frente do francês da Deceuninck-Quick-Step, que ocupava a segunda posição da classificação geral.

Um imprevisto no estado de tempo, com forte queda de granizo - que ainda deu origem a uma derrocada na montanha -, impediu que os ciclistas pudessem terminar a etapa, algo que acabou por minimizar o prejuízo de Alaphilippe, que continuava a perder tempo para Bernal. O francês fica a 25 segundos do novo camisola amarela.

Bernal abriu, ainda, 1m06s de vantagem para o britânico Geraint Thomas, colega de equipa na INEOS, e 1m18s para o holandês Steven Kruijswijk (Team Jumbo-Visma), que continuam como terceiro e quarto.

O dia foi negativo para o ciclismo francês: Alaphilippe perdeu a camisola amarela e Thibaut Pinot, que estava na luta, desistiu do Tour à passagem do quilómetro 40 da etapa, devido a um problema muscular.

[Em atualização]