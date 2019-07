O regresso de Danilo e as boas indicações de Doumbia

O regresso de Danilo Pereira aos treinos do FC Porto e a exibição de Idrissa Doumbia no Sporting-Liverpool, em destaque nas manchetes dos jornais desportivos desta sexta-feira.

O jornal "O Jogo" escreve "Danilo capitão e à vista". O médio-defensivo do FC Porto foi dispensado do estágio da equipa no Algarve, depois de ter discutido com Sérgio Conceição. Na quinta-feira, a situação ficou resolvida e Danilo Pereira já foi reintegrado nos trabalhos dos dragões.

"A Bola" dá destaque ao mesmo assunto: "Obrigados a entenderem-se".

Já o "Record" faz manchete com a prestação de Doumbia no amigável entre Sporting e Liverpool, que terá chamado à atenção dos "reds".

Triunfo do Vitória de Guimarães no Luxemburgo, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa é tambem destaque nos três jornais desportivos.