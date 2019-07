James no Atlético de Madrid depende de Florentino Pérez

Miguel Angel Gil Marin, diretor-executivo do Atlético de Madrid, garante que a transferência de James Rodríguez, proveniente do Real Madrid, depende da decisão de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid.

"Os adeptos gostariam de ter o James, e alguns jogadores acreditam que traria qualidade. O nosso treinador gosta dele, e o Real Madrid não conta com ele, mas há várias condicionantes para que aconteça. Depende muito da vontade do presidente", explicou à ESPN.

James custará cerca de 60 milhões de euros aos cofres do clube "colchonero", que continua a investir fortemente para colmatar as várias saídas neste mercado de verão.

O médio de 28 anos tem contrato com o Real Madrid até 2021, clube que já esclareceu que volta a não contar com o jogador para a nova época, depois de duas temporadas de empréstimo no Bayern de Munique, clube que também optou por não acionar a cláusula de compra.

James Rodríguez chegou ao Real Madrid em 2014, e fez três temporadas na equipa, antes de rumar ao clube bávaro. Antes, passou pelo Mónaco, FC Porto e Banfield.