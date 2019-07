"Há oito clubes interessados no Rafael Leão"

Gérard Lopez, presidente do Lille, garante que não faltam interessados em contratar o jovem português Rafael Leão.

Em declarações ao "Tuttomercado", o dirigente do clube francês diz que Leão "tem oito pretendentes, quatro deles do campeonato italiano". Já em relação ao Nicolás Pépé, que foi a grande figura do Lille na última época, com 23 golos apontados em 41 jogos, López diz que a saída é iminente.

"Recebemos quatro propostas, de quatro grandes clubes. O Nápoles fez uma proposta de 80 milhões de euros, que satisfaz o nosso pedido", adicionou.

De acordo com a imprensa internacional, AC Milan, Nápoles, Roma, Inter de Milão, Valência e Everton são alguns dos clubes interessados no internacional sub-21 português,

Rafael Leão, de apenas 20 anos, chegou ao Lille na última temporada, e apontou oito golos em 26 jogos, na época de estreia na Ligue 1.