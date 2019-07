É no clube de Erdogan que Jorge Fernandes procura afirmação internacional

"Queria perceber como me iria sentir num ambiente mais competitivo, mesmo para me testar a mim próprío. Avaliei as propostas com o meu empresário e achámos que a do Kasimpasa era a melhor, até pelo interesse demonstrado pelas pessoas do clube", explica o central, de 22 anos, em entrevista à Renascença .

Depois de chegar à I Liga, e da experiência de uma época e meia no Tondela, as portas do plantel principal do FC Porto, clube com o qual tem contrato até 2021, voltaram a ficar fechadas e a decisão passou por "dar um passo em frente".

Adaptação ao clube do presidente da Turquia, Recep Erdogan

Já com mais de um mês de vida em Istambul, Jorge sente que a adaptação "está a correr bem". O treinador, Kemal Ozdes, é turco, mas há um intérprete que faz a tradução para os jogadores, facilitando o derrube da barreira linguística: "Consigo safar-me, porque tive inglês na escola e consigo perceber, perfeitamente, o que me dizem".

O que impressionou o central formado no FC Porto são as condições que o Kasimpasa, 14.º classificado da última liga turca, oferece aos atletas. "O nível das instalações supera quase todas em Portugal. Temos piscina interior, spa, campo de basquetebol coberto, ténis, quartos individuais. Eu nunca estive na academia do Benfica, no Seixal, mas creio que as do Kasimpasa são ainda melhores", descreve.

Instalado na margem europeia de Istambul, o Kasimpasa está sediado no bairro que lhe dá o nome. O estádio, encaixado no centro da cidade, com capacidade para 15 mil espectadores, tem o nome do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan cresceu no bairro, foi jogador do clube e é ali que está fundada a sua maior fonte de apoio em Istambul. Jorge ainda não ouviu histórias sobre a relação do presidente do país com o clube pelo qual vai jogar, esta época, mas poderá, em breve, tê-lo como observador atento nas bancadas do Estádio Recep Tayyip Erdogan.