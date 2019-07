De Ligt diz que será difícil ser titular na Juventus

Chega com rótulo de craque, mas não dá nada como garantido. Matthijs De Ligt, jovem defesa-central da Juventus, admite que não será fácil conseguir afirmar-se como titular na equipa italiana.

"Há muitos jogadores experientes, estou muito feliz por estar aqui, e estou surpreendido com o elevado nível. Todos são muito concentrados e ninguém se destaca, porque somos todos individualmente fortes. Vai ser difícil ser titular com tantos jogadores fortes, mas vou tentar o meu máxio", disse, em declarações ao "Tuttosport"

De Ligt custou à Juventus cerca de 75 milhões de euros, mais 10,5 milhões em bónus e outros custos operacionais da transferência. No total, a verba será paga em prestações durante os próximos cinco anos, a duração do primeiro contrato do jovem defesa central de 19 anos.

Apesar de ainda muito jovem, De Ligt era um dos jogadores mais cobiçados do mercado, já com três temporadas na equipa principal do Ajax. Na última, capitaneou a equipa até à meia-final da Liga dos Campeões, e contava com mais de 100 jogos feitos na equipa holandesa.

Na Juventus, De Ligt conta com mais quatro defesas-centrais no plantel: Chiellini, Bonucci, Rugani e Demiral. Ainda assim, o holandês prefere não rotular a Juventus a melhor defesa do mundo.

"Não sei se somos os melhores. Temos bons jogadores e vamos lutar, mas só dois podem jogar", rematou.