Boca Juniors oficializa De Rossi

Daniele De Rossi é reforço do Boca Juniors, confirmou o clube argentino nas redes sociais.

O médio italiano de 36 anos terminou a relação de 18 anos com a Roma, mas sempre anunciou que não iria terminar carreira. De Rossi chega ao futebol argentino pelo contacto com o seu antigo colega de equipa Nicolas Burdisso, hoje diretor-desportivo do Boca Juniors.

De Rossi fez 64 golos em 616 jogos pela Roma, o único clube que, até à data, tinha representado na carreira. Boca Juniors ainda não anunciou a duração de contrato do jogador.