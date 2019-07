A Itália ameaça o euro e a UE

Em março do ano passado houve eleições em Itália. O movimento 5 Estrelas ficou à frente com 33% dos votos. Juntou-se à Liga (antiga Liga do Norte), que obteve apenas 14%, para formar um governo de coligação. Para primeiro-ministro escolheram uma pessoa que não pertence a qualquer destas duas forças políticas, o jurista e professor universitário Giuseppe Conte.

O líder da Liga (que anos antes tinha querido separar a Itália do Norte da Itália do Sul, criando um novo país, a Padânia), Matteo Salvini, ficou ministro da Administração Interna. A partir daí, lançou uma forte ofensiva contra a entrada de refugiados e migrantes no país. Foi ao ponto de promover legislação criminalizando quem salvasse refugiados de se afogarem no Mediterrâneo.

Entretanto, Salvini procurou liderar os partidos eurocéticos e anti-imigração da Europa. Teve bons resultados nas eleições para o Parlamento Europeu, no fim de abril, mas não ao ponto de obter um bloco paralisante nesta assembleia, como ele pretendia.

O facto é que Salvini se tornou não só o mais popular político italiano como o mais poderoso. Nas eleições regionais de fevereiro passado a Liga conseguiu 28% dos votos, contra 19% do M5E. Hoje essa diferença é maior ainda. As sondagens dão perto de 40% à Liga. E os líderes dos dois partidos têm péssimas relações pessoais.

Acresce que os dois partidos da coligação divergem frontalmente em várias matérias, com destaque para a modernização da ferrovia italiana. Porque não provoca eleições Salvini, passando a governar sem o M5E?

O principal motivo para Salvini evitar eleições a curto prazo está na descoberta recente de que houve um encontro na Rússia entre próximos seus e vários russos que se diziam representantes de uma grande empresa energética (provavelmente a Gazprom). Os russos pretendiam vender petróleo à empresa italiana ENI – oferecendo à Liga uma choruda comissão de 60 milhões de dólares para propaganda eleitoral.

O caso está a ser investigado pelo Ministério Público de Milão. Até é possível que os russos envolvidos fossem meros burlões e que Putin seja alheio a estas manobras. Põe-se hipótese de esta reunião num hotel de Moscovo ter sido uma cilada. Também é provável que o negócio não se tenha concretizado.

Mas a Liga não sai bem desta fotografia, até porque um amigo de Salvini e antigo porta-voz da Liga (Savioni) figura nela. E Salvini é um conhecido defensor de Putin e do fim das sanções europeias à Rússia. O primeiro-ministro G. Comte já se demarcou claramente do caso.

Por outro lado, as relações do governo italiano com Bruxelas sobre as contas públicas da Itália estão em “banho maria”. Mas em meados de outubro o governo italiano terá muitas explicações a dar sobre o que se irá passar nessa área em 2020. Poderá, nessa altura, abrir-se um conflito entre Roma e Bruxelas.

A Itália continua, assim, a ser uma ameaça à saúde do euro e da própria UE. A todo o momento poderá rebentar, ali, uma crise séria.