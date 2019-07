Vettel mais rápido na primeira sessão de treinos livres na Alemanha

Sebastian Vettel, da Ferrari, foi o mais rápido da primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio da Alemanha.

A pilotar em casa, no circuito de Hockenheim, o alemão fez a volta mais rápida, com 1m14s013, menos 0,255s do que o colega de equipa Charles Leclerc, o segundo mais rápido da sessão.

Vettel procura, este fim-de-semana, corrigir o erro da última temporada, em que liderava a corrida, e despistou-se sozinho, não terminando uma corrida. O alemão está a ter um desempenho inferior esta temporada, e ainda não venceu qualquer Grande Prémio. Está em quarto lugar da classificação geral, com 123 pontos, atrás de Verstappen e Bottas, e a 100 pontos de Hamilton, que lidera destacadamente.

Lewis Hamilton, da Mercedes, líder do campeonato, foi terceiro, com pneus médios, enquanto que os dois pilotos da Ferrari conduziram com pneus moles. Max Verstappen, da Red Bull, foi quarto, seguido de Valtteri Bottas e Pierre Gasly, respetivamente.

Quem mostrou bons indícios foi Romain Grosjean, da Haas, que tem estado novamente aquém das expectativas da equipa esta época. O francês foi oitavo, a pouco mais de um segundo de Vettel.

O calor vai marcar o primeiro dia de trabalhos do Grande Prémio da Alemanha, que pode mesmo ser o dia mais quente da temporada. Os termómetros estão previstos chegar aos 38ºC, com a sensação términa a alcançar os 42ºC.