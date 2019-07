Ferrari volta a dominar segunda sessão do dia na Alemanha

A Ferrari voltou a conseguir a "dobradinha" na segunda sessão de treinos livres no Grande Prémio da Alemanha.

O monegásco Charles Leclerc superou o Sebastian Vettel, que foi o mais rápido da primeira sessão do dia, durante a manhã. Leclerc fez a volta mais rápida, com 1m13s449, 0,124s mais rápido do que o colega de equipa, e 0,146s que Lewis Hamilton, da Mercedes, que voltou a ser terceiro.

Bottas e Verstappen, quinto e sexto, respetivamente, ficaram a mais de meio segundo de Leclerc. Romain Grosjean, da Haas, e Lance Stroll, da Racing Point, voltaram a repetir as boas prestações, e mostram boas indicações para a corrida, no domingo.

A sessão ficou marcada pela desistência de Pierre Gasly, da Red Bull, que perdeu controlo e chocou contra a parede, obrigando à suspensão da sessão durante breves momentos.