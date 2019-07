Ensaio Geral

A nova temporada do Teatro Nacional D. Maria II

26 jul, 2019

Este Ensaio Geral foi gravado ao vivo no Teatro Nacional D. Maria II, onde o diretor Tiago Rodrigues e a presidente do conselho de administração Cláudia Belchior nos guiaram pela programação da temporada 2019/20, que arranca em setembro. Guilherme d'Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura, faz-nos ainda as suas sugestões de leitura para as férias de verão.