​Contribuintes receberam mais 343 milhões em reembolsos do IRS

O fisco devolveu 2,95 mil milhões de euros em reembolsos de IRS aos contribuintes que entregaram declaração anual de imposto este ano, superando em 342,97 milhões de euros o valor reembolsado em 2018.



Um balanço da campanha do IRS divulgado esta quinta-feira no Portal das Finanças revela que, até ao início desta semana (22 de julho), foram emitidos 2.831.266 reembolsos no total de 2,95 mil milhões de euros.

A comparação com a campanha do IRS realizada no ano passado mostra que este ano houve um aumento de 190.260 no número de reembolsos, mas também indica que o valor médio que foi devolvido aos contribuintes baixou de 1.216 euros em 2018 para cerca de 1.042 euros este ano.

Foram entregues dentro do prazo legal mais de 5,5 milhões de declarações, mais 120 mil (mais 2,2%) do que no ano anterior.

Do total de declarações entregues, as do IRS Automático representam cerca de 31%, com quase 1,7 milhões.