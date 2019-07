Humberto Coelho: "As finais são para ganhar"

"As finais são para ganhar." Quem o diz, em exclusivo a Bola Branca, é o vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Humberto Coelho. Fica à vista o único objectivo da seleção portuguesa de sub-19 no embate decisivo de sábado, frente à Espanha, para o Europeu da categoria.

"As finais são para se ganhar, não é? E é disso que se fala [no grupo]. Vai ser um jogo difícil, já jogámos com a Espanha. Estes jovens vão aprendendo com a conquista dos outros, que por aqui passaram, para que no sábado se faça um bom jogo. E o objectivo é claramente ganhar a final", sublinha o "vice" federativo:

Humberto Coelho dá conta de uma equipa das quinas "motivada e moralizada" para alcançar o título de bicampeã europeia: "Esta é um boa geração, não só desportiva mas também social. E isso aumenta as possibilidades de se conseguir o objectivo."

Para o vice-presidente da FPF, a vitória não mais será do que o merecido prémio para um percurso imaculado de Portugal no Europeu, "não só pelas vitórias, mas também pelas exibições, individuais e coletivas".

"Esta equipa, desde o principio, mostrou uma solidez e consistência muito grandes. Por isso estamos na final", sustenta.

Calor preocupa



Nas meias-finais deste torneio de sub-19, que decorre na Arménia, o seleccionador Filipe Ramos queixou-se da hora (15h00) da partida com a República da Irlanda, por causa do calor que se fazia sentir.

Humberto Coelho, antigo capitão e seleccionador nacional, concorda com o técnico, embora confie que, desta feita, disputando-se a final um pouco mais tarde (17h30), as equipas já não serão tão prejudicadas.

"Uma prova de ciclismo na Bélgica foi recentemente reduzida para metade, por causa do calor. Aqui, num jogo de futebol, isso não será possível, mas a hora da final já será, também, mais convidativa, em que o tempo não perturbará tanto o ritmo de jogo. O calor afecta as duas equipas e nós temos de estar preparados para ter um bom rendimento, com vista a sermos superiores à Espanha", refere.

A final do Europeu de sub-19, entre Portugal e Espanha, está marcado para sábado às 17h30, no Estádio Republicano, em Yerevan, capital da Arménia. Jogo com informações na Renascença e em rr.sapo.pt.