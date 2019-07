Samaris espera que a sua história no Benfica sirva de exemplo para os mais novos

Andreas Samaris espera que a sua época passada no Benfica sirva de exemplo para os jovens. O médio grego trabalhou, esperou por uma oportunidade e, quando ela chegou, agarrou-a com "unhas e dentes".

"Se o meu exemplo serve para alguma coisa, é para os jovens verem que têm de ter paciência. Eu, com 29 anos, continuei a trabalhar da mesma forma, não perdi o foco. O importante é o Benfica ganhar. Um jogador pode ficar seis anos ou seis meses, é a mesma coisa, o mais importante é o Benfica ganhar. Há muita coisa que se pode passar, mas mais importante é mentalidade de ganhar, estamos numa equipa que quer ganhar títulos. Depois pode haver coisas mais pessoais", afirmou o internacional grego, em declarações aos jornalistas, esta sexta-feira, à margem do estágio do Benfica nos Estados Unidos.



Samaris terminava contrato no final da última época e chegou a estar na porta de saída, quando não era utilizado. No entanto, com Bruno Lage, recuperou a titularidade e, pouco depois, renovou. No entanto, não acredita que tenha havido uma relação de causa-efeito:

"A renovação não tem nada a ver com titularidade. A renovação tem a ver com coisas que a equipa e a direção viram em mim, gostaram e queriam manter-me. Cada jogador luta pela titularidade em campo."

Continuar a vencer nos EUA



O Benfica soma duas vitórias em dois jogos na International Champions Cup, frente a Chivas e Fiorentina. No domingo, defronta o AC Milan, "para a terceira vitória", embora Samaris tenha sublinhado que "o mais importante é chegar o mais perto possível das ideias do treinador".

Samaris espera conseguir mostrar "que quer jogar e tem qualidade para isso", numa posição em que tem bastante concorrência. Para o grego, "não importa quem é ou não titular, importa é que o Benfica ganhe".