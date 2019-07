Foi em janeiro que Jonas decidiu terminar a carreira

Jonas decidiu em janeiro que terminaria a carreira no final da época. Revelação feita pelo ex-jogador brasileiro, esta sexta-feira, durante a apresentação do livro "O Benfica Segundo Jonas", que decorreu em pleno relvado do Estádio da Luz.

"Eu estava a sofrer muito, com muitas dores. Tomei a decisão em janeiro. Para mim, estava difícil. Em janeiro e fevereiro, nem me passava pela cabeça continuar. Queria acabar logo, de uma maneira até triste, mas era o que me passava pela cabeça, porque eu não conseguia fazer mais nada, tinha muitas dores. Tive uma conversa com o Bruno Lage que me ajudou muito a estender esse período até ao fim da época. Valeu a pena, porque acabámos por ser campeões e vi que era o momento e a hora certos para terminar", referiu.

A decisão estava tomada. Luís Filipe Vieira ainda tentou demovê-lo para jogar mais uma época, mas Jonas optou mesmo por terminar a carreira, para mágoa do presidente do Benfica:



"Antes de ir para férias, ele [Jonas] falou comigo e disse-me: 'Presidente, eu não estou em condições de certeza que não poderei voltar a vestir a camisola do Benfica'. Eu ainda lhe disse: 'Olha, vai de férias e, quando chegares, voltaremos a falar'. Curiosamente, quando [Jonas] regressou de férias, a conversa foi a mesma. Era irreversível, tinha de parar e parou mesmo. Com muita mágoa nossa."