"Bruno Lage tem boas dores de cabeça no ataque"

Petit, atual treinador e antigo médio do Benfica, acredita que Bruno Lage terá "boas dores de cabeça" na frente de ataque, com quatro bons jogadores a disputar a posição. Em entrevista a Bola Branca, Petit elogia a qualidade das opções, e acredita que todos terão espaço "São todos jogadores com qualidade e que podem jogar. O Lage tem optado jogar com dois na frente, com o Raúl de Tomás e o Seferovic, mas ainda tem o Carlos Vinícius e o Jota. São todos diferentes, mas o Benfica tem muitas competições, todos terão oportunidade e haverá concorrência. São boas dores de cabeça", começou por dizer.

O atual técnico, fora do ativo depois de deixar o Marítimo, sublinha que com as opções que tem, o treinador das águias "pode optar por vários esquemas tácticos" no ataque. Os favoritos ao título e a Supertaça Quanto ao campeonato, Petit considera que Benfica e FC Porto partem "em vantagem perante o Sporting" e são os principais candidatos à conquista do título, uma diferença que ainda será maior "se Bruno Fernandes sair do plantel leonino", concluiu.