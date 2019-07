Ana Gomes responde a Carlos César. "Não abdico de dar uso à minha cabeça"

Ana Gomes respondeu ao presidente do PS, Carlos César, que se demarcou das declarações da ex-eurodeputada, que sugeriu que a transferência de João Félix para o Atlético de Madrid se tratou de um "negócio de lavandaria".

"Agradeço ao presidente Carlos César o afã de esclarecer o óbvio: não represento o PS e o que digo e escrevo só me vincula. Sendo socialista, e não apparatchik, não abdico de dar uso à minha cabeça. Já César, usa o que pode face a Vieira: a César, o que é de César", escreveu Ana Gomes, no Twitter.

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, enviou uma carta ao Partido Socialista, a questionar "se as declarações proferidas por Ana Gomes refletem a opinião do partido ou se, ao invés, tais declarações não merecem senão rejeição e repúdio por parte do partido".

Na missiva de resposta, o presidente Carlos César, salienta que o seu partido "não tomou qualquer 'posição institucional'" sobre o assunto e que as opiniões da ex-eurodeputada "refletem apenas uma posição própria e pessoal que, tal como em muitos outros casos, não vincula o Partido Socialista".

Ana Gomes foi também já processada pelo Benfica, devido à publicação nas redes sociais em que sugere que o negócio da venda de João Félix para o Atlético de Madrid, por um valor a cima dos 120 milhões de euros, seria um "negócio de lavandaria".