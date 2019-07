Escócia

Conheça o novo trabalho de Joana Vasconcelos. Uma piscina com 9 metros e 11.400 azulejos

25 jul, 2019 - 11:46 • Lusa

Vai estar aberta ao público entre 29 de julho e 9 de agosto, no âmbito do Festival de Arte de Edimburgo. As sessões para nadar na piscina estão esgotadas.