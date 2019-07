Sporting empata com o campeão europeu

O Sporting empatou, esta madrugada de quinta-feira, com o campeão europeu Liverpool, a duas bolas.

O jogo começou de feição para a equipa portuguesa. Bruno Fernandes rematou de longe, aos quatro minutos, e Mignolet não conseguiu segurar.

Os "reds" viraram o marcador ainda na primeira parte. Origi, aos 20 minutos, e Wijnaldum, aos 44', viraram o resultado. Na segunda parte, Wendel estabeleceu o resultado final, à passagem do minuto 53.

Marcel Keizer alinhou de início com Renan Ribeiro, Ilori, Mathieu, Neto, Borja, Doumbia, Wendel, Bruno Fernandes, Raphinha, Vietto e Luiz Phellype. Jogaram ainda Nuno Mendes, Eduardo Quaresma, Sebastien Coates, Miguel Luís, Thierry Correia, Gonzalo Plata, Jovane Cabral e Bas Dost.

Já Klopp alinhou com um onze inicial com algumas ausências de vulto, como Mané e Firmino, mas com um "onze" inicial próximo do que venceu a Liga dos Campeões na última temporada. Mignolet, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Oxlade-Chamberlain, Milner, Wijnaldum e Origi foram os titulares.