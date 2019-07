Diaby apresenta-se ao trabalho no Sporting

Abdoulay Diaby apresentou-se ao trabalho no Sporting, esta quinta-feira, após a participação na Taça Africana das Nações, ao serviço do Mali.

O avançado maliano realizou os exames médicos e testes físicos. Na sexta-feira, a não ser que chegue da seleção com mazelas físicas, já deverá integrar os treinos com o plantel, que já trabalhou na Academia, depois de, na madrugada desta quinta-feira, ter defrontado o Liverpool, em jogo de preparação.

Os jogadores utilizados contra o campeão europeu realizaram uma sessão de trabalho ligeira. Os restantescumpriram plano de treino normal.



No boletim clínico, constam os nomes de Valentin Rosier, Ristovski e Rafael Camacho, que fizeram tratamento e treino condicionado no relvado, e de Battaglia, que continua em recuperação na Argentina, às indicações da Unidade de Performance do Sporting, de acordo com o clube.

Diaby, de 28 anos, foi contrato na temporada passada, proveniente do Club Brugge, da Bélgica. Na época de estreia pelo Sporting marcou sete golos em 44 jogos.