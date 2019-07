​Saldo positivo

A encerrar a tournée europeia dos dois principais clubes da cidade de Lisboa, Benfica e Sporting alcançaram resultados positivos perante adversários muito qualificados.



Os encarnados chegaram a mais uma vitória, derrotando a Fiorentina após um jogo em que a sua superioridade nunca esteve em causa.

Ficou assim confirmada a qualidade do plantel à disposição de Bruno Lage com a garantia de que tem muitas condições para realizar uma temporada de excelência.

Por sua vez, o Sporting realizou a melhor exibição da fase de pré-temporada a que correspondeu um empate a dois golos frente ao campeão europeu em título, o Liverpool.

Os leões produziram uma exibição de muita valia mercê de alguns destaques individuais, com especial destaque para Bruno Fernandes, Wendel e Raphinha.

Pelo que se viu na madrugada desta quinta-feira ficou a certeza de que estamos a caminho de uma grande jornada com a Supertaça como pano de fundo.

Benfica e Sporting vão por certo proporcionar o primeiro grande espetáculo da temporada, não sendo por agora fácil de prever o desfecho desse derby e clássico, simultaneamente.

Para os leões seria bem melhor que o mercado estivesse já encerrado, como acaba de manifestar o seu técnico Marcel Keizer. Só que, as indicações disponíveis apontam para a mais do que provável saída de Bruno Fernandes que, a acontecer, deixará o vencedor da Taça de Portugal claramente debilitado.

Uma nota final, para dizer que os tempos continuam a não correr bem para Jorge Jesus.

Esta madrugada, na estreia da Taça dos Libertadores, derrota do Flamengo por 2-0 perante o Emelec, o oitavo classificado do campeonato do Equador.

Mas, pior do que isso, a exibição deplorável da equipa comandada pelo técnico português, em relação ao qual vamos ter por certo uma rápida subida da contestação.