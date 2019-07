Vaticano nomeia brasileira para vice-diretora da Sala de Imprensa

O Papa Francisco nomeou hoje a brasileira Cristiane Murray vice-diretora da Sala de Imprensa da Santa Sé.

Natural do Rio de Janeiro, onde nasceu no dia 10 de março de 1962, a nova vice-diretora da Sala de Imprensa trabalhou na Rádio Vaticana desde 1995 e depois no Dicastério para a Comunicação.

De acordo com a informação divulgada hoje pela Sala de Imprensa da Santa Sé, Cristiane Murray é responsável pelos “boletins informativos sobre a atividade da Igreja missionária no mundo” e fazia comentários nas transmissões em direto das cerimónias do Papa, nomeadamente o ângelus e as audiências públicas, à quarta-feira, tendo participado em “ várias viagens internacionais”.

Cristiane Murray, casada e com dois filhos, é formada em Administração de Empresas e Marketing, pela Pontifícia Universidade do Rio de Janeiro, colaborou nos trabalho do Sínodo dos Bispos sobre a Juventude e trabalha agora na Secretaria Geral do Sínodo dos Bispos na preparação da reunião sobre a Amazónia.

Esta semana, dia 22, Matteo Bruni iniciou funções como diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, após 10 anos de trabalho no Vaticano e de acompanhar a imprensa nos voos do Papa Francisco nas viagens fora da Itália, desde 2013.

Natural de Winchester, na Inglaterra, onde nasceu a 23 de novembro de 1976, Matteo Bruni estudou Letras e Literatura Estrangeira Moderna e Contemporânea, na Universidade La Sapienza de Roma.