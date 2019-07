O poder da imagem em foco nas Jornadas de Comunicação

O presidente da comissão que coordena o setor dos media na Conferência Episcopal Portuguesa afirmou que as próximas jornadas de comunicação vão estudar “estratégias de pessoas, marcas e produtos na utilização da imagem”, escreve D. João Lavrador na carta que dirige a todos os interessados.

Para o presidente da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais, “a comunicação pela imagem, pelo poder da imagem, é cada vez mais relevante, com a rede social Instagram a assumir um impacto crescente no ambiente digital”.

As jornadas procuram “criar ambientes de encontro entre profissionais do setor e colaboradores nos vários serviços da Igreja Católica em Portugal que procuram comunicar mais e melhor” e vão decorrer na Domus Carmeli, em Fátima.

O também bispo de Angra recorda a realização das jornadas no ano de 2018, na mesma casa, onde as dificuldade de acesso à internet, entretanto resolvidas, motivaram a criação de um grupo no Facebook denominado “jatemoswifi”, onde se continua o debate sobre os temas tratados e se partilham informações sobre as que vão decorrer, em setembro.

Na sequência de estratégias adotadas em edições passadas, o encontro de dois dias vai propor uma formação, neste caso sobre a rede social Instagram “de uma forma muito prática, não apenas teorizando, mas criando conteúdos nessa rede social”.

“Acreditamos que vai ser mais uma ocasião para um bom encontro, para partilharmos projetos e desafios e descobrirmos novas e interessantes formas de comunicar através das redes digitais”, acrescenta D. João Lavrador.

As Jornadas de Comunicação são organizadas pelo Secretariado Nacional das Comunicações Sociais e pela Rede Mundial de Oração pelo Papa; iniciam pelas 11h00 do dia 26, com uma conferência de abertura sobre o tema, e, após o encerramento dos trabalhos, com o almoço do dia 27, estão previstos workshops relacionados com os temas tratados.