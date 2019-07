Bispos apelam aos avós para que “transmitam os grandes valores humanos e cristãos aos seus netos”

Neste Dia dos Avós, a Comissão Episcopal divulgou uma nota com o tema “Transmitir valores humanos e cristãos”, em que afirma que os “avós, mesmo à distância, acompanham, protegem, sossegam, encorajam, enfim, educam e ajudam a preparar para a vida os seus netos, sendo, em muitos casos, a sua grande referência e o seu porto de abrigo”.

Os bispos desejam que neste tempo de Verão “os encontros e reencontros sejam ocasião propícia para que os avós transmitam os grandes valores humanos e cristãos aos seus netos”.

A Comissão do Laicado e Família, alerta para que “não basta que os avós passem para as mãos dos netos instrumentos eletrónicos sofisticados e reconhecer neles as competências inatas para lidar com as novas tecnologias”.

A nota diz que “é cada vez mais urgente” ajudar os netos “a interiorizar que a comunicação, a ternura, a relação, o olhar e o abraço humanos são insubstituíveis”. E, nesse sentido, é importante que as crianças e os jovens “aprendam que é mais importante escutar, contemplar, conversar, partilhar, discutir e interagir com pessoas do que lidar com máquinas”.

Fica o desejo “que todos os netos saibam valorizar o papel insubstituível dos seu avós e de todos os idosos”. Neste sentido, é de recordar a palavra da Sagrada Escritura: “Não desprezes os ensinamentos dos anciãos, pois eles os aprenderam com seus pais” e ainda “não me rejeites no tempo da velhice; não me abandones, quando já não tiver forças”.

A mensagem acrescenta ainda que “não podemos aceitar uma mentalidade de impaciência, de indiferença, de desprezo e muito menos tolerar qualquer forma de violência, exploração ou abuso em relação aos mais velhos. Devemos sim despertar o sentido coletivo de gratidão, apreço, hospitalidade, que faça o idoso sentir-se parte viva da nossa família, comunidade e sociedade”.

Os bispos dizem que “com todos os avós celebramos a esperança que a alegria dos netos suscita em seus corações neste e em todos os dias. Congratulamo-nos com o dom e a fecundidade das suas vidas!

Unimo-nos aos netos e com eles felicitamos os avós neste dia que lhes queremos dedicar com alegria e gratidão”.

O Dia dos Avós assinala-se a 26 de Julho, dia da memória litúrgica de São Joaquim e Santa Ana, avós de Jesus.