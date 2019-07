Fernando Andrade pode estar a caminho do Portimonense, por empréstimo do FC Porto, escreve o jornal "O Jogo".

De acordo com a publicação, já decorrem negociações entre os dois emblemas, num negócio que deve ficar fechado esta semana.

De resto, o próprio agente do jogador, Bruno Serafim, tinha afirmado, em declarações ao "Maisfutebol", que o cenário de saída era real e provável: "Brevemente vou viajar para Portugal e vou reunir com o Luís Gonçalves. Se o Fernando vai sair do FC Porto? Há indícios nesse sentido. Vamos falar com o clube".

Fernando Andrade está sem espaço nas opções de Sérgio Conceição para esta temporada. O avançado, que pode tanto desempenhar a posição de extremo como ponta-de-lança, terá perdido espaços nas opções, face às contratações de Nakajima, Diaz e Zé Luís.

Nesta pré-temporada, o avançado de 26 anos fez apenas 15 minutos nos três amigáveis realizados à porta aberta, frente ao Fulham, e não foi utilizado nos dois jogos da Copa Ibérica, contra Bétis e Getafe. No entanto, no último jogo-treino do estágio no Algarve, apontou um golo ao Farense.

Fernando Andrade chegou ao FC Porto em janeiro da última temporada, proveniente do Santa Clara, e assinou contrato de três épocas e meia, até 2023. Fez dois golos em 22 jogos, um frente ao Benfica, e outro frente ao Sporting, na meia-final e final da Taça da Liga, respetivamente.