Danilo reintegrado no FC Porto com Pinto da Costa a ver

Danilo Pereira, Sérgio Conceição e Pinto da Costa estiveram juntos no Olival, esta quinta-feira, no regresso aos treinos do FC Porto, após o estágio de pré-época no Algarve, com o capitão reintegrado entre o grupo.

O médio abandonou o estágio em Lagos, após a conquista da Copa Ibérica, depois de um acalorado desentendimento com Sérgio Conceição, em que o treinador terá colocado em causa a posição de Danilo como capitão, tal como foi avançado por Bola Branca.

Agora, Danilo foi reintegrado nos trabalhos da equipa, com o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, a ver. Prática habitual do líder portista, que ganha relevo, contudo, face ao desentendimento entre Danilo e Sérgio Conceição e a alegada expulsão do médio do estágio no Algarve.