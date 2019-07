Danilo e Sérgio Conceição "vão sentar-se e resolver o assunto"

Sérgio Conceição e Danilo vão sentar-se à mesa e resolver o problema que surgiu no estágio no Algarve. Esta é a convicção do antigo jogador do FC Porto, Chaínho. Em declarações a Bola Branca o ex-jogador desvaloriza a discussão entre o treinador e o capitão, que levou à saída de Danilo do estágio.

"As pessoas vão sentar-se e resolver o assunto. Já estive em situações semelhantes e basta sentar e resolver. A confiança não se vai perder, o que se passa em campo é mais importante e fala por si. O Danilo é bom profissional e muito honesto. O Sérgio Conceição foi meu colega e sei como ele é. São situações normais do futebol", considerou.



O FC Porto volta aos treinos no Olival, às 17h00, esperando-se desenvolvimentos do incidente da noite de segunda-feira.



Danilo Pereira e Sérgio Conceição ter-se-ão desentendido após o jogo de domingo com o Getafe, da final da Copa Ibérica. Bola Branca sabe que, no meio da discussão acalorada entre o jogador e o treinador, este terá colocado em causa a condição de capitão de Danilo.

O Porto justifica, no site oficial, que Danilo foi "devidamente autorizado" a ausentar-se do estágio e "tratar de assuntos pessoais".