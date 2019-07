Danilo discutiu mesmo com Sérgio Conceição, mas mantém a braçadeira

Danilo discutiu mesmo com Sérgio Conceição, mas mantém a confiança da estrutura e a braçadeira de capitão do FC Porto. Confirmação feita pelo diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, que garantiu, contudo, que já está tudo sanado entre o médio e o treinador.

"Hoje [esta quinta-feira] houve uma reunião com o treinador, o presidente [Pinto da Costa], o engenheiro Luís Gonçalves, em que tudo ficou esclarecido. É verdade que houve uma discussão entre o jogador e o treinador, não vamos negar o que aconteceu. Sim, houve. Em todos os clubes e todas as épocas, é perfeitamente normal que haja diferenças de opinião e que depois as coisas se resolvam. Foi uma discussão que foi prontamente sanada no seio de uma equipa profissional de futebol", sublinhou Francisco J. Marques, em direto no Porto Canal.

O diretor de comunicação do FC Porto garantiu que o estatuto de Danilo entre a equipa não fica ameaçado: "Danilo mantém a confiança do treinador, da administração do FC Porto e dos companheiros. O Danilo é um jogador como qualquer outro do plantel, com a particularidade de ser capitão de equipa. E essa particularidade vai continuar. Danilo é jogador do FC Porto, não vai sair para a semana. Vai no sábado [jogo de apresentação, frente ao Mónaco] ser o capitão de equipa e esperamos todos que volte a ser campeão nacional, ele e todos os outros."



O caso Fábio Coentrão



Além da discussão entre Danilo e Sérgio Conceição, J. Marques abordou a contratação alegadamente abortada de Fábio Coentrão.

O lateral-esquerdo, de 31 anos, chegou a ser dado como certo no FC Porto, o que desencadeou reações negativas de várias fações de adeptos portistas, incluindo um comunicado da claque Colectivo Ultras 95.





(em atualização)